Grupo Tudo Junto e Misturado participa da 9ª Corrida da Mãe Aparecida

Integrantes do Grupo Tudo Junto e Misturado marcaram presença na 9ª edição da tradicional Corrida da Mãe Aparecida, realizada em Aparecida (SP). O evento reuniu corredores de diversas regiões do país em uma celebração que une esporte, fé e superação.

Com o slogan “Bote fé na sua vida”, a corrida é considerada uma das mais tradicionais do calendário esportivo religioso da região, atraindo atletas amadores e profissionais, além de devotos da Padroeira do Brasil.

Representando a região, os participantes do Grupo Tudo Junto e Misturado encararam o percurso com entusiasmo e espírito de confraternização, reforçando a importância da prática esportiva aliada aos valores de perseverança e qualidade de vida.

A participação no evento também proporcionou momentos de integração entre os atletas e a oportunidade de vivenciar uma experiência marcada pela fé, pela superação pessoal e pelo incentivo ao esporte.