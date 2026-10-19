Grupos de Itapeva participam da Corrida Pink do Bem, em Sorocaba

Atletas de Itapeva dos grupos Studio Elite Feminina e SóCorreAZamigas participaram da 12ª edição da Corrida Pink do Bem, realizada no domingo (18), no Parque das Águas, em Sorocaba. O evento reuniu cerca de 6 mil participantes em uma iniciativa que uniu esporte, saúde e solidariedade.

Com opções de corrida e caminhada, a programação integrou as ações do Outubro Rosa, campanha de conscientização sobre o câncer de mama. A iniciativa foi realizada em parceria com a Liga Sorocabana de Combate ao Câncer.

Além de incentivar a prática de atividades físicas, o evento tem um importante propósito social: parte do lucro líquido é destinada ao custeio de exames preventivos para mulheres atendidas pelo Sistema Único de Saúde (SUS), incluindo mamografias, ultrassons de mama e biópsias.

A participação dos grupos itapevenses reforçou a presença do município em eventos esportivos da região e destacou a união entre atividade física e apoio a uma causa importante para a saúde das mulheres.