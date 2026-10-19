Atleta de Itapeva conquista 2º lugar na categoria na Corrida Pink do Bem, em Sorocaba

A atleta Milena Maia, integrante do grupo de corrida Tudo Junto e Misturado, conquistou o segundo lugar na categoria de 20 a 29 anos na prova de 10 quilômetros da Corrida Pink do Bem, realizada no domingo (18), em Sorocaba. O evento reuniu cerca de 6 mil participantes.

Milena completou o percurso em 48 minutos e ficou entre as melhores colocadas de sua faixa etária, em uma prova que reuniu atletas e participantes em torno de uma causa importante: a conscientização sobre o câncer de mama.

Realizada no Parque das Águas, a Corrida Pink do Bem chegou à sua 12ª edição e teve como objetivo apoiar o trabalho da Liga Sorocabana de Combate ao Câncer, instituição que atende pacientes e contribui para o acesso a exames e outros serviços relacionados à prevenção e ao tratamento da doença.

Para Milena, a participação teve um significado ainda mais especial. Além do desafio esportivo, ela esteve presente para apoiar a causa, que ganhou um sentido pessoal após a morte de seu pai, em março deste ano.

A conquista, portanto, foi além do resultado na corrida: representou também uma forma de homenagear a memória do pai e participar de uma iniciativa que considera importante.