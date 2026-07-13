Atletas da região se destacam na 7ª Corrida da Revolução do Parque da Barreira

A 7ª edição da Corrida da Revolução do Parque da Barreira reuniu atletas de diversas cidades e proporcionou mais um grande momento para os amantes da corrida de rua, modalidade que segue em crescimento em toda a região.

Entre os destaques da prova esteve a atleta Simone Brito, que conquistou o 3º lugar na classificação geral feminina, garantindo presença no pódio e representando com destaque a equipe e o atletismo regional.

Outro resultado comemorado pelo grupo foi a conquista do troféu de 4ª maior equipe participante do evento, reconhecimento que evidencia o envolvimento e a união dos corredores, que marcaram presença em peso na competição.

A corrida de rua vive um momento especial em Itapeva e em toda a região, com aumento significativo no número de praticantes e de eventos esportivos, fortalecendo não apenas o esporte, mas também a promoção da saúde, da qualidade de vida e da integração entre os participantes.