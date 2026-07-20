Atleta de Itapeva conquista pódio na 3ª Corrida de São Cristóvão, em Capão Bonito

O atleta Manoel Philipe Pereira, da equipe Itapeva Runners, conquistou o 2º lugar na categoria de 30 a 34 anos durante a 3ª Corrida de São Cristóvão, realizada neste fim de semana, em Capão Bonito.

Representando Itapeva, o corredor garantiu mais um importante resultado para a equipe, que segue marcando presença em competições da região e acumulando boas colocações.

A conquista reforça o empenho e a dedicação dos atletas da Itapeva Runners, que vêm se destacando em diversas provas de pedestrianismo e levando o nome do município ao pódio.