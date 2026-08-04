Atleta Itapevense conquista 1º lugar na Corrida Unimed Joinville e registra o melhor tempo do ano

O atleta José Camilo de Macedo, conhecido como ZK (Zeka), brilhou na Corrida Unimed Joinville, em Santa Catarina, ao conquistar o 1º lugar na prova de 10 quilômetros.

Aos 66 anos, Zeka completou o percurso em 41min02s, alcançando o melhor tempo do ano na categoria e demonstrando, mais uma vez, sua dedicação, preparo e paixão pelo atletismo.

A conquista reforça o excelente momento vivido pelo atleta, que segue colecionando resultados expressivos e servindo de inspiração para esportistas de todas as idades.

Parabéns, ZK, por mais essa grande conquista!