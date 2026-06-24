Crea-SP reúne especialistas em Itapeva para discutir o futuro sustentável dos municípios

Módulo itinerante do programa de capacitação do Conselho acontece na próxima quinta-feira (25/06), de forma híbrida e gratuita

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo (Crea-SP) realiza na próxima quinta-feira (25/06), às 19h, o segundo módulo itinerante da Trilha de Desenvolvimento em Gestão Pública. A iniciativa faz parte do Programa Crea-SP Capacita, voltado à qualificação de profissionais e empresas registrados no Conselho, bem como de demais públicos que se relacionam com as administrações pública e privada. O evento terá como tema “Plano Diretor Estratégico (PDE) como Instrumento para o Desenvolvimento Sustentável dos Municípios”.

Desde o início da iniciativa, mais de vinte módulos desta Trilha já foram realizados, evidenciando um avanço significativo no debate sobre o papel da área tecnológica na construção de políticas públicas mais eficientes. Impulsionado pelo sucesso da etapa anterior, o projeto ganhou uma nova versão, em caráter itinerante, saindo da capital para percorrer diferentes cidades paulistas, sendo sediado, desta vez, em Itapeva.

No encontro, a palestrante será Cintia Marino, docente permanente do Programa de Pós-Graduação em Cidades Inteligentes e Sustentáveis da Universidade Nove de Julho (Uninove) e doutora em Arquitetura e Urbanismo, com estágio de pós-doutoramento em Direito Político e Econômico, ambos pela Universidade Presbiteriana Mackenzie.

O vice-presidente no exercício da Presidência do Conselho, engenheiro civil Fernando Pedro Rosa, destaca como reflete diretamente na qualidade de vida dos cidadãos. “O cotidiano das prefeituras demanda planejamento, rigor técnico e capacidade de execução. Promover a capacitação contínua valoriza a profissão e fortalece a gestão pública para a entrega de cidades mais eficientes”, diz.

O evento é gratuito e oferece certificado de participação. As inscrições para participar tanto na modalidade presencial na Faculdade FAIT – Itapeva, quanto na virtual ao vivo pela plataforma oficial do Crea-SP Capacita e pelo canal da Crea-SP no YouTube, devem ser realizadas através deste link.

Serviço

Evento: Trilha de Desenvolvimento em Gestão Pública – tema “Plano Diretor Estratégico (PDE) como Instrumento para o Desenvolvimento Sustentável dos Municípios”

Formato: Híbrido (presencial e transmissão ao vivo pelo canal do Crea-SP no YouTube)

Data: 25 de junho de 2026

Horário: A partir das 19h

Local: Faculdade FAIT – Itapeva

Endereço: Pilão d’Água – Rod. Francisco Alves Negrão, Km 285 – Itapeva

Sobre o Crea-SP – Criada há 92 anos, a autarquia federal é responsável pela fiscalização, controle, orientação e aprimoramento do exercício e das atividades dos profissionais das Engenharias, Agronomia e Geociências. O Crea-SP está presente nos 645 municípios do Estado, conta com cerca de 380 mil profissionais registrados e mais de 110 mil empresas registradas.