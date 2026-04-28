Sebrae-SP abre inscrições para curso gratuito de fabricação de produtos com chocolate em Itapeva

Capacitação profissional une técnica e gestão para incentivar geração de renda e empreendedorismo no setor gastronômico

O Sebrae-SP, em parceria com a Prefeitura de Itapeva, Fundo Social e Sebrae Aqui, está com inscrições abertas para o curso gratuito ‘Fabricação de Produtos com Chocolate’. A iniciativa tem como objetivo capacitar os participantes para o mercado de trabalho e estimular o empreendedorismo no setor de alimentos.

Com carga horária total de 36 horas, o curso contará com aulas técnicas ministradas pela docente Rosangela Serafim da Silva, além de módulos de gestão realizados pelo Sebrae-SP nos dias finais da capacitação, proporcionando aos participantes uma formação completa que alia prática e visão de negócio.

As inscrições devem ser feitas exclusivamente de forma presencial, das 8h às 17h, na Escola de Gastronomia, localizada à Rua Sinhô de Camargo, 384, Centro. As vagas são limitadas.

As aulas ocorrerão entre os dias 5 e 25 de maio, na Escola de Gastronomia, com turmas nos períodos da tarde, das 13h às 17h, e a noite, das 18h às 22h, com 16 vagas disponíveis em cada turma.

De acordo com o consultor de negócios do Sebrae-SP, Adriano Souza, a proposta do curso vai além do aprendizado técnico. “A ideia é capacitar o participante não apenas para produzir, mas também para enxergar o potencial de transformar esse conhecimento em uma fonte de renda. Quando aliamos técnica com gestão, aumentamos significativamente as chances de sucesso no empreendedorismo”, destaca.

SERVIÇO

Curso ‘Fabricação de Produtos com Chocolate’

Data: 5 a 15 de maio

Horário: Turma A – 13h às 17h; Turma B das 18h às 22h

Local: Escola de Gastronomia

Endereço: Rua Sinhô de Camargo, 384, Centro – Itapeva

Inscrição: Presencialmente na Escola de Gastronomia