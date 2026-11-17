Sebrae-SP inspira novos talentos com curso de confeitaria para o Natal

Nova-campinenses aprenderam técnicas de produção e decoração de panetones e doces natalinos

O aroma das receitas natalinas e a vontade de aprender marcaram a realização do curso ‘Aprenda a fabricar e vender panetones e doces natalinos’, realizado pelo Sebrae-SP, em parceria com a Prefeitura Municipal e o Sebrae Aqui, com duas turmas em Nova Campina.

Os participantes aprenderam técnicas de preparo, produção e decoração de panetones e doces natalinos, além de trocar experiências, conhecer novos sabores e ampliar conhecimentos que podem ser aplicados na comercialização dos produtos.

Para o consultor de negócios do Sebrae-SP, Adriano Souza, a qualificação é uma oportunidade de desenvolver habilidades e estimular a visão empreendedora dos participantes.

“A proposta é que eles não aprendam apenas as técnicas de produção e decoração, mas também consigam identificar como esse conhecimento pode se transformar em oportunidade. Essa época do ano apresenta uma demanda maior por produtos específicos e este pode ser um bom momento para iniciar as vendas, conquistar clientes ou ampliar uma atividade já existente”, destaca.

Marieli de Carvalho conta que participou por curiosidade e interesse pela área, mas que já considera a possibilidade de empreender.

“O curso foi muito bom, gostei de tudo. Sempre tive curiosidade nessa área e achei a capacitação interessante. Futuramente, pretendo empreender com o que aprendi e espero que sejam oferecidos mais cursos correlatos”, afirma.

Para Mariane Alexandre, além do conhecimento técnico, a formação proporciona momentos de convivência, troca de experiências e novas amizades.

“Gostei muito, foi muito produtivo, com bastante conhecimento, técnicas, trocas de experiências e amizades. Costumo dizer que os cursos não são terapia, mas são terapêuticos. Além de aprender, temos um momento de lazer, conversa e oportunidade de conhecer gente nova”, relata.

Mariane, que já tinha interesse pela área de alimentação, especialmente padaria e confeitaria, também destaca que as capacitações têm contribuído para ampliar suas experiências gastronômicas e incentivar a busca por novos conhecimentos. Ela conta que está organizando suas ideias e pretende continuar se qualificando para desenvolver seus projetos.

Taciele de Oliveira também aprova a experiência e destaca a importância do aprendizado para seus planos profissionais.

“Eu achei o curso ótimo, aprendi muitas coisas e gostei de tudo. Foi um momento muito bom. Fiz porque gosto dessa área de alimentação e quero aprender mais, pois em breve, pretendo empreender nesse segmento”, conta.

Já Jaqueline Carla Lima ressalta o aproveitamento das atividades e o interesse em continuar participando de capacitações na área.

“Gostei muito do curso! Foi uma experiência enriquecedora, que me trouxe novos conhecimentos e abriu minha visão para novas oportunidades. O que mais gostei foi aprender coisas novas e perceber que podemos transformar nossas habilidades em uma oportunidade de negócio. Decidi fazer o curso, porque tenho vontade de empreender e conquistar um dia meu próprio negócio. Foi um prazer também conhecer pessoas maravilhosas e a professora Rosângela”, finaliza.