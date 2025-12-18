Curso de artesanato em couro do Sebrae-SP movimenta Buri e revela novos talentos

Capacitação, em parceria com o Senar e o Sindicato Rural de Buri, reuniu 15 participantes

Na última semana, a Estância da Tata, em Buri, sediou o curso ‘Artesanato em Couro – Utilitários e Decorativos’, iniciativa realizada pelo Sebrae-SP em parceria com o Senar e Sindicato Rural de Buri. A capacitação reuniu 15 participantes que aprenderam técnicas essenciais para transformar couro em peças funcionais, decorativas e destacou oportunidade de renda, criatividade e valorização da identidade local.

Ao longo da formação, os alunos tiveram contato com todas as etapas do trabalho artesanal: desde conhecer, obter e armazenar adequadamente o couro até o domínio de técnicas como montagem, vazado, trançado e baixo relevo. O conteúdo também abordou aspectos ligados à comercialização, incentivando os participantes a darem seus primeiros passos no mercado.

A coordenadora do Sindicato Rural, Aline Fonseca, que também participou como aluna e trouxe a demanda para o município, destacou a importância do aprendizado técnico e da vivência prática proporcionada pelo curso.

“O curso foi um momento de aprendizado e criatividade. Conhecemos técnicas de preparo e confecção de peças úteis e decorativas com identidade e capricho. O instrutor foi extremamente atencioso e profissional. Foi gratificante acompanhar o desenvolvimento de cada participante e ver o cuidado colocado em cada trabalho”, afirma Aline.

Para a analista de negócios do Sebrae-SP, Letícia Marques, a iniciativa reforça o papel do artesanato como oportunidade de renda e expressão cultural. “Cursos como este ampliam possibilidades econômicas e fortalecem a identidade local. O artesanato em couro é uma atividade que une tradição, técnica e potencial de mercado. Ver os participantes avançando tão rapidamente e descobrindo novas habilidades é muito inspirador”, destaca.

O curso foi ministrado pelo Senar e marcou positivamente os participantes, que saíram capacitados para produzir peças exclusivas, lembrando que o artesanato em couro pode ser tanto uma fonte de renda, quanto uma forma de expressão criativa.