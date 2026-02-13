Curso gratuito de docinhos do Sebrae-SP capacita moradores e incentiva novos negócios em Guapiara

Capacitação destacou organização, qualidade e precificação como pilares para o sucesso no ramo da gastronomia

Foi encerrado no último dia 10 de fevereiro, o curso gratuito ‘Prepare e venda docinhos clássicos para festas’, promovido pelo Sebrae-SP, em parceria com a Prefeitura Municipal de Guapiara e o Sebrae Aqui. A capacitação, realizada no Fundo Social, no Jardim Canuto, reuniu moradores interessados em aprender técnicas culinárias e adquirir noções de empreendedorismo para transformar o preparo de doces em oportunidade de geração de renda.

O curso ofereceu aulas práticas sobre a produção de docinhos tradicionais para festas, além de orientações sobre organização, padronização, qualidade, precificação e visão empreendedora. A proposta foi unir conhecimento técnico à gestão de pequenos negócios, ampliando as chances de sucesso de quem deseja empreender.

Segundo o consultor de negócios do Sebrae-SP, Adriano Souza, iniciativas como esta fortalecem o empreendedorismo local. “O mercado de festas é promissor e constante. Quando o aluno alia técnica culinária à gestão e ao autoconhecimento, ele aumenta significativamente suas chances de sucesso e sustentabilidade no empreendedorismo”, destaca.

Entre os participantes, a avaliação foi positiva. Julia Santos contou que a experiência atendeu às expectativas e despertou ainda mais o interesse pela área. “Eu gostei bastante do curso e aprendi muita coisa como receitas e técnicas novas. Eu sempre tive vontade de fazer docinhos, aí vi pelas redes sociais e resolvi fazer a inscrição”, relata. Sobre os planos futuros, ela afirma que pretende investir no segmento. “Agora vou me aprimorar, cozinhar para parentes e amigos, e mais pra frente pretendo investir na área dos doces e ganhar dinheiro com isso”, completa.

Para Vanderléia Teixeira, o curso superou sua expectativa. “Achei muito bom o curso e sinceramente, superou minhas expectativas em se tratando de um curso gratuito. Gostei das receitas e da maneira como foram ensinadas”, afirma.

Ela, que começou recentemente a vender bolos, buscou aprimoramento profissional, abraçando a oportunidade que o Sebrae-SP proporcionou. “Comecei a vender bolos caseiros recentemente e achei que seria uma boa ideia melhorar e aumentar meus conhecimentos na área. Com certeza quero seguir neste ramo, ainda que caminhando lentamente. Existe na minha cabeça realizar um belo projeto”, destaca.