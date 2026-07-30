Curso de pintura em estêncil incentiva empreendedorismo e conquista participantes em Itararé

Capacitação gratuita promovida pelo Sebrae-SP, em parceria com a Prefeitura, reuniu pessoas interessados em aprender técnicas de customização de roupas e ampliar oportunidades de geração de renda

O Sebrae-SP, em parceria com a Prefeitura Municipal, Secretaria da Indústria e Comércio e Sebrae Aqui, concluiu com sucesso o curso ‘Aprenda Técnicas de Pintura Manual com Estêncil para Customização de Roupas’, deixando um saldo positivo entre os participantes. A capacitação gratuita foi realizada no Centro de Convivência do Idoso (CRAS Centenário), oferecendo turmas nos períodos da tarde e da noite.

Durante as aulas, as participantes aprenderam diferentes técnicas de aplicação de estêncil em tecidos, além de desenvolver conhecimentos voltados ao empreendedorismo, à criatividade e à produção de peças personalizadas com potencial de comercialização. O estêncil é uma técnica que utiliza moldes vazados para criar estampas em superfícies como tecidos, utilizando tinta aplicada com pincel, rolo ou spray.

De acordo com o consultor de negócios do Sebrae-SP, Adriano Souza, a capacitação estimula o desenvolvimento de novas habilidades e amplia as possibilidades de geração de renda.

“Além de aprender uma técnica artesanal com grande potencial de mercado, os participantes tiveram contato com conceitos que estimulam o autoconhecimento, a criatividade e o empreendedorismo. A customização de roupas é uma alternativa acessível para quem deseja iniciar um negócio ou ampliar suas oportunidades de geração de renda”, destaca.

O aprendizado e a experiência vivenciada durante o curso foram elogiados pelas participantes. Para Jacira Jansson, a capacitação superou as expectativas e abriu novas perspectivas.

“Eu gostei demais desse curso, jamais imaginei que um dia eu iria pintar. Com esse curso de estêncil eu aprendi a pintar, aprendi a técnica de misturar cores e achei que valeu demais. Inclusive, dá até para pensarmos em vender, com todo esse aprendizado. A convivência com as colegas também foi muito boa. Essa parceria com o Sebrae-SP foi muito interessante, inclusive para aprendermos a gerir o nosso negócio”.

Araí Soares, também destacou a qualidade da capacitação e manifestou o desejo de que novas oportunidades sejam oferecidas à população.

“Gostei muito da experiência de fazer o curso, o qual foi ótimo. Parabenizo a professora Suzélia, e gostaria, por gentileza, que pudessem mandar mais cursos para nós, pois além de aprendermos muitas coisas novas, ainda podemos vislumbrar um futuro negócio para geração de renda”, finaliza.