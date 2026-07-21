Curso gratuito do Sebrae-SP ensina produção e comercialização de pães e salgados fitness em Itararé

Capacitação aborda técnicas de preparo, empreendedorismo, gestão e vendas para quem deseja atuar no mercado de alimentação saudável

O Sebrae-SP, em parceria com a Prefeitura de Itararé e Sebrae Aqui está oferecendo curso de capacitação para pessoas interessadas em ingressar no mercado de alimentação saudável, ou ampliar as oportunidades de geração de renda. O curso gratuito ‘Aprenda a fabricar e vender pães e salgados fitness’, será realizado entre os dias 30 de julho e 11 de agosto, às 13h e reúne conteúdos práticos voltados à produção de alimentos fitness e à gestão de pequenos negócios no segmento.

Nos dias 30 e 31 de julho, os encontros serão na Associação Comercial de Itararé, localizada à Rua Prudente de Morais, 1131, no Centro. Entre os dias 4 e 11 de agosto, as atividades serão desenvolvidas na Escola Móvel do SENAI, instalada na Praça Coronel Jordão, no Centro da cidade.

As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas por meio de formulário do link https://forms.office.com/r/PTR3ai3AY0. As vagas são limitadas e preenchidas por ordem de inscrição.

As pessoas participantes aprenderão técnicas de preparo de pães e salgados com foco em receitas voltadas ao público que busca uma alimentação mais equilibrada. A programação também contempla orientações sobre seleção de ingredientes, boas práticas na manipulação de alimentos, padronização da produção, apresentação dos produtos e estratégias para comercialização. Além disso, serão abordados temas como formação de preços, controle de custos, atendimento ao cliente, divulgação e empreendedorismo, oferecendo uma visão completa para quem deseja transformar a produção artesanal em uma fonte de renda.

Segundo o consultor de negócios do Sebrae-SP, Adriano Souza, o mercado de alimentos saudáveis segue em expansão e representa uma oportunidade para novos empreendedores. “Além de ensinar técnicas de produção, o curso prepara os participantes para administrar o negócio, calcular custos, definir preços e identificar oportunidades de mercado. O objetivo é que cada aluno saia da capacitação com conhecimentos que possam ser aplicados na prática para gerar renda e desenvolver um empreendimento sustentável”, afirma.

SERVIÇO

‘Aprenda a fabricar e vender pães e salgados fitness’

Data: 30 de julho a 11 de agosto

Horário: 13h

Locais: Associação Comercial de Itararé (30 e 31 de julho); Escola Móvel do SENAI (3 a 10 de agosto)

Endereços: Rua Prudente de Morais, 1131, no Centro (30 e 31 de julho); Praça Coronel Jordão, Centro – Itararé (3 a 10 de agosto)

Inscrição: https://forms.office.com/r/PTR3ai3AY0