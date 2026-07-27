Curso gratuito de ilustração de bolsas e acessórios é oferecido em Itapeva

Capacitação ensina técnicas de ilustração aplicadas em peças do vestuário e incentiva o empreendedorismo no setor da moda

O curso gratuito “Aprenda Sobre Ilustração de Bolsas e Acessórios” será oferecido em Itapeva pelo Sebrae-SP, em parceria com a Prefeitura Municipal e o Sebrae Aqui. A capacitação será realizada de 4 de agosto a 9 de setembro, às 18h, na Secretaria de Indústria e Comércio, localizada na Rua Antônio Moulatlet, 22, no Distrito Industrial. As vagas são limitadas e serão preenchidas por ordem de inscrição, que pode ser feita por meio do link: https://forms.office.com/r/tQE0FuQkx7.

A capacitação é destinada a pessoas interessadas em desenvolver habilidades na criação e ilustração de bolsas e acessórios. Os participantes aprenderão técnicas de desenho, além de conceitos que estimulam a criatividade, o autoconhecimento e o empreendedorismo, contribuindo para quem deseja ingressar ou ampliar sua atuação no segmento da moda.

De acordo com o consultor de negócios do Sebrae-SP, Adriano Souza, o curso proporciona conhecimentos que unem criatividade e oportunidades de mercado.

“Os participantes terão contato com técnicas de ilustração aplicadas em peças do vestuário, aprendendo a representar ideias, desenvolver croquis e aprimorar a comunicação visual de seus projetos. Além do conteúdo técnico, o curso incentiva a criatividade e mostra como essas habilidades podem se transformar em oportunidades de empreendedorismo e geração de renda”, destaca.

SERVIÇO

Curso: Aprenda Sobre Ilustração de Bolsas e Acessórios

Data: 4 de agosto a 9 de setembro

Horário: 18h

Local: Secretaria de Indústria e Comércio

Endereço: Rua Antônio Moulatlet, 22, Distrito Industrial – Itapeva

Inscrições: https://forms.office.com/r/tQE0FuQkx7