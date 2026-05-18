Curso gratuito de processamento caseiro da mandioca será realizado em Buri

O Sebrae-SP, juntamente com o Senar, FAESP e Sindicato Rural, está com inscrições abertas para produtores rurais de Buri, no curso ‘Processamento Caseiro da Mandioca’, que será realizado nos dias 11 e 12 de junho, às 8h, no Sítio João de Barro. A formação é gratuita e as vagas limitadas. As inscrições podem ser feitas pelo telefone (15) 99750-1646. A programação inclui café da manhã, almoço e certificado de participação.

A iniciativa busca capacitar participantes para o aproveitamento e beneficiamento da mandioca, uma das culturas mais tradicionais e importantes da agricultura brasileira. No curso, as pessoas participantes irão aprender a selecionar e preparar corretamente a mandioca para processamento; boas práticas de higiene e manipulação de alimentos; técnicas de beneficiamento e conservação da matéria-prima; produção de derivados como farinha, polvilho, mandioca descascada e congelada, bolos, doces e outros produtos artesanais; orientações sobre embalagem e armazenamento para garantir qualidade e durabilidade; noções de comercialização e empreendedorismo para ampliar oportunidades de mercado.

Segundo a analista de negócios do Sebrae-SP, Letícia Marques, a capacitação oferece conhecimento técnico aliado à visão de negócio. “A mandioca já faz parte da tradição agrícola de muitas propriedades rurais. Quando o produtor aprende a transformar esse alimento em novos produtos, ele amplia seu potencial de renda e fortalece o desenvolvimento da economia local. Além disso, Buri está entre as cidades que realiza todos os anos a Festa da Mandioca, possibilitando aos participantes mais uma fonte de renda”, afirma.

SERVIÇO

‘Processamento Caseiro da Mandioca’

Data: 11 e 12 de junho

Horário: 8h

Local: Sítio João de Barro em Buri

Inscrição: (15) 99750-1646

(Via Sebrae SP)