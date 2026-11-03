Itapeva abre inscrições para curso gratuito de fabricação de pães nutritivos

Estão abertas as inscrições para o curso gratuito “Aprenda a Fabricar Pães Nutritivos”, oferecido pela Prefeitura de Itapeva, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e do Fundo Social Municipal, em parceria com o Sebrae-SP e o Sebrae Aqui.

A capacitação será realizada entre os dias 12 de novembro e 2 de dezembro, com aulas a partir das 18h, na Escola de Gastronomia de Itapeva, localizada na Rua Sinhô de Camargo, nº 550, na região central.

O curso abordará técnicas de panificação, manipulação de ingredientes e utilização de diferentes tipos de farinhas e componentes de maior valor nutricional. A proposta é ensinar os participantes a produzir pães saudáveis e com potencial de comercialização.

Além das atividades práticas, a formação também contempla conhecimentos relacionados ao empreendedorismo, identificação de oportunidades de mercado e desenvolvimento de produtos que possam gerar renda.

As vagas são limitadas e as inscrições devem ser realizadas pela internet, por meio do formulário disponibilizado pela organização.

Inscrições: https://forms.cloud.microsoft/pages/responsepage.aspx?id=XLVgbXYlYE2uMxHfDqB5g8OoqNt1TDZFsqDg0Fzu0M1URjJWM1A0NTZQWEZORVg3S09SMzFDUjFJNi4u&route=shorturl