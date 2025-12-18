Sebrae-SP forma turma no curso em pães e salgados fitness em Itaberá

Capacitação gratuita uniu prática culinária, inclusão social e orientação de negócios para fortalecer geração de renda no município

O curso ‘Aprenda a Fabricar e Vender Pães e Salgados Fitness’, promovido pelo Sebrae-SP, em parceria com a Prefeitura de Itaberá, Fundo Social e Sebrae Aqui, foi concluído após reunir moradores interessados em ingressar no mercado de alimentação saudável. Realizada entre 27 de novembro e 5 de dezembro, a capacitação gratuita ofereceu aulas práticas e conteúdos de empreendedorismo voltados a quem busca transformar habilidades culinárias em oportunidade de renda.

A turma contou também com a participação de dois alunos especiais assistidos pela Casa de Acolhimento de Itaberá, reforçando o caráter inclusivo da iniciativa. A presença deles movimentou a turma e trouxe um momento de sensibilização sobre a importância de promover oportunidades iguais e acessíveis no desenvolvimento profissional.

O treinamento ocorreu na sede do Fundo Social de Solidariedade e os participantes aprenderam a produzir pães e salgados com foco fitness, utilizando ingredientes mais nutritivos e técnicas que priorizam sabor, qualidade e saúde.

Além das práticas gastronômicas, o curso abordou temas essenciais para quem deseja empreender como precificação, vendas, atendimento ao cliente e estratégias para iniciar ou fortalecer um negócio próprio.

Para a analista de negócios do Sebrae-SP, Ana Karla Gussão, a experiência desta edição foi ainda mais significativa por unir aprendizado técnico, desenvolvimento empreendedor e inclusão. “Esse curso foi uma oportunidade real de transformação. Além de ensinar receitas práticas e vendáveis, mostramos caminhos para que cada participante reconhecesse seu potencial como empreendedor. A presença dos alunos assistidos pela Casa de Acolhimento trouxe um aprendizado humano muito especial para toda a turma, provando que todos são capazes de aprender um ofício. A alimentação saudável é uma tendência consolidada e dominar a produção desses itens abre portas para vendas diretas e fornecimento a estabelecimentos e eventos”, destaca.

Para o participante Plínio Juliano, concluir a capacitação é estar mais preparado para atender à crescente demanda por produtos saudáveis e contribuir para o fortalecimento do seu negócio, que está se iniciando.

“Achei o curso perfeito por várias razões. A professora Rosângela tem habilidade em ministrar as aulas com simplicidade e segurança nas informações. Fiz várias perguntas que, de certa forma, pareceriam irrelevantes para a maioria das pessoas, mas que eu precisava saber o porquê de cada ingrediente e as proporções, quando e como pode ser substituído, qual o tempo de preparo e o porquê do tempo no processo. Eu estou ingressando no ramo alimentício e cada dúvida esclarecida é um passo adiante, garantindo a qualidade e a padronização. Já fiz outros cursos e sempre voltava com alguma dúvida, mas desta vez, tenho tudo respondido, inclusive dúvidas em outros tipos de pratos. Fiz esse curso porque estou aproveitando cada oportunidade e farei outros, tanto quanto forem possíveis. Estou fabricando marmitas congeladas e quero expandir no segmento, oferecendo variedades para quem procura alimentação saudável, comida de verdade”, explica.