Sebrae-SP oferece curso gratuito de panetones e doces natalinos em Itapeva

Capacitação terá turmas à tarde e à noite, e ensina técnicas de produção, decoração e estratégias para transformar a atividade em oportunidade de renda

O Sebrae-SP, em parceria com a Prefeitura Municipal, Fundo Social e Sebrae Aqui oferece em Itapeva o curso gratuito ‘Aprenda a Fabricar e Vender Panetones e Doces Natalinos’, para pessoas que desejam desenvolver habilidades na área de confeitaria e aproveitar as oportunidades comerciais de final do ano.

A capacitação tem duração de 24 de setembro a 5 de outubro para quem optar pela turma 1 com início às 13h e de 24 de setembro a 6 de outubro para quem optar pela turma 2, que tem início às 18h. As aulas teóricas e práticas serão realizadas na Escola de Gastronomia, localizada à Rua Sinhô de Camargo, 550, no Centro de Itapeva. As vagas são limitadas e preenchidas por ordem de inscrição, que deve ser realizada por meio do link https://forms.cloud.microsoft/r/TP7UU6ZyMB para a turma das 13h e https://forms.cloud.microsoft/r/TdwSdp4qCF para a turma das 18h.

A capacitação ensinará técnicas de preparo, produção e decoração de panetones e doces natalinos, além de estimular os participantes a enxergarem como o conhecimento adquirido pode ser transformado em uma fonte de renda ou em uma nova oportunidade de negócio.

Para o consultor de negócios do Sebrae-SP, Adriano Souza, o curso chega em um período estratégico para quem deseja começar a vender produtos de fabricação própria.

“O período natalino oferece uma oportunidade interessante para quem trabalha ou deseja começar a trabalhar com alimentos, porque existe uma demanda maior por produtos artesanais e personalizados. A proposta do curso é justamente aproveitar esse momento para ensinar técnicas de produção e decoração, mas também estimular o participante a pensar no produto como um negócio, considerando qualidade, apresentação, precificação e comercialização.”

SERVIÇO

‘Aprenda a Fabricar e Vender Panetones e Doces Natalinos’

Turma I

Data: 24 de setembro a 5 de outubro

Horário: 13h

Local: Escola de Gastronomia

Endereço: Rua Sinhô de Camargo, 550, Centro – Itapeva

Inscrição: https://forms.cloud.microsoft/r/TP7UU6ZyMB

Turma II

Data: 24 de setembro a 6 de outubro

Horário: 18h

Local: Escola de Gastronomia

Endereço: Rua Sinhô de Camargo, 550, Centro – Itapeva

Inscrição: https://forms.cloud.microsoft/r/TdwSdp4qCF