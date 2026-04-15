Sebrae-SP forma duas novas turmas em curso de conserto e reforma de roupas

Participantes de Capão Bonito destacam aprendizado, superação e novas oportunidades após formação gratuita.

O Sebrae-SP, em parceria com a Prefeitura Municipal, Casa do Empreendedor e Sebrae Aqui, formou mais duas turmas no curso ‘Costureiro de conserto e reformas de roupas’, em Capão Bonito. As capacitações tiveram como objetivo qualificar pessoas para o mercado de trabalho e incentivar o empreendedorismo entre os participantes.

Durante as formações, as alunas aprenderam técnicas essenciais de conserto e ajustes de roupas, como troca de zíper, barras e correção de defeitos em peças, além de conteúdos voltados ao autoconhecimento e à geração de renda.

Para o consultor do Sebrae-SP, Adriano Souza, os cursos cumpriram o seu papel, ao oferecerem uma formação prática e transformadora. “Encerramos essas turmas com a certeza de que os participantes saem mais preparados e confiantes. Os cursos foram pensados para desenvolver habilidades técnicas, aliadas à visão empreendedora, possibilitando que cada aluno enxergue na costura uma oportunidade real de geração de renda e autonomia”, destaca.

Entre as participantes da turma da tarde, o sentimento predominante foi de gratidão e realização. Nadir Gonçalves ressaltou o impacto pessoal da experiência. “Eu adorei o curso, aprendi muitas coisas que vou levar para o resto da minha vida. Cada dia vivido foi uma aprendizagem. Amei o curso e todas as amigas que conheci, além das técnicas que irei usar para consertos e reparos em geral”, afirma.

Já Rosângela Venturelli destacou o caráter terapêutico da capacitação. “Foi muito bom, uma verdadeira terapia que me fez bem. Aprendi a trocar zíper e a corrigir defeitos em roupas. Mesmo em tratamento de saúde, fiz questão de participar sempre que possível. A professora foi ótima, muito competente e paciente”, relata.

A participante Natalina Santana também celebrou o aprendizado adquirido. “Gostei muito, aprendi a trocar zíper e fazer barra de calça original. Com certeza vou usar bastante para fazer consertos em casa e para conhecidos como uma forma de aumentar minha renda”, disse.

As alunas da turma noturna também destacaram a importância da capacitação em suas trajetórias. Jaqueline Garcia ressaltou a evolução durante o curso. “Participei do curso mesmo sem saber costurar nada, e foi uma experiência incrível. Entrei com muita vontade de aprender e saí já conseguindo costurar, o que para mim foi uma grande conquista. A professora é uma excelente profissional, muito dedicada e paciente, sempre disposta a ensinar. Isso fez toda a diferença no aprendizado. O que mais gostei foi perceber que sou capaz de desenvolver uma habilidade que antes eu não tinha. Pretendo continuar praticando e, quem sabe, empreender nesse setor no futuro”, afirma.

Já Rosana Siqueira reforçou a qualidade da formação. “Faço minhas as palavras da minha amiga Jaqueline. O curso foi dinâmico e, em pouco tempo, consegui dominar as máquinas e aprimorar meu conhecimento. A professora está de parabéns pelo empenho e dedicação. Foi uma grande oportunidade e já fico na expectativa pelos próximos cursos”, destaca.

(Via Sebrae SP)