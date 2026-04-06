Transforme oportunidade em renda com curso gratuito de fabricação de sorvetes artesanais em Itapeva

Iniciativa do Sebrae-SP oferece capacitação completa para quem quer empreender na área.

O Sebrae-SP, em parceria com a Prefeitura Municipal, Fundo Social e Sebrae Aqui, está com inscrições abertas para o curso gratuito ‘Prepare e Venda Sorvetes Artesanais’, que será realizado entre os dias 7 e 17 de abril, às 18h30. A iniciativa busca capacitar os participantes nas principais técnicas de preparo de sorvetes artesanais, aliando qualificação profissional e oportunidades de geração de renda.

As aulas dos dias 7 e 8 de abril ocorrerão no Escritório Regional Sudoeste Paulista, localizado à Rua Ariovaldo Queiroz Marques, 100, no Centro. Já as atividades entre os dias 13 e 17 de abril serão realizadas na Escola de Gastronomia, situada à Rua Sinhô de Camargo, 550, Centro em Itapeva. As vagas são limitadas e preenchidas por ordem de inscrição, que deve ser feita clicando aqui.

Durante a formação, os participantes irão aprender conteúdos práticos sobre preparo, organização da produção, precificação e técnicas de vendas de sorvetes artesanais, além de orientações voltadas ao desenvolvimento do empreendedorismo. A proposta é ampliar as oportunidades de inserção no mercado gastronômico, incentivando novos negócios e a qualificação da mão de obra local.

Segundo o consultor de negócios do Sebrae-SP, Adriano Souza, a capacitação é uma oportunidade concreta para quem deseja começar a empreender. “O mercado de alimentos artesanais tem grande potencial, e o sorvete é um produto com excelente aceitação durante todo o ano. Nosso objetivo é ensinar não apenas a técnica, mas também como transformar conhecimento em renda, estruturando o negócio desde a produção até a venda”, destaca.

SERVIÇO

‘Prepare e Venda Sorvetes Artesanais’

Data: 7 a 17 de abril

Horário: 18h30

Local: Escritório Regional Sudoeste Paulista (7 e 8); Escola de Gastronomia (13 a 17)

Endereço: Rua Ariovaldo Queiroz Marques, 100, no Centro; Rua Sinhô de Camargo, 550, Centro – Itapeva

Inscrições gratuitas: https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=XLVgbXYlYE2uMxHfDqB5gxsexxKjf6BMrFcbg9XcSkdUNzNOTEI5WFZZNTZUT1M5S1k4MU5CU1RCNy4u&origin=lprLink&route=shorturl