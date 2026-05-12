Itapevenses ganham impulso para empreender com curso de tortas e quiches

Capacitação gratuita promovida pelo Sebrae-SP ofereceu aprendizado técnico e incentivo para transformar talento em renda

O Sebrae-SP, em parceria com a Prefeitura Municipal de Itapeva, o Fundo Social e o Sebrae Aqui, concluiu o curso gratuito ‘Prepare e Venda Tortas e Quiches’, realizado na Escola de Gastronomia do município. A capacitação reuniu participantes interessados em aprender técnicas culinárias voltadas à produção de tortas e quiches, aliando prática gastronômica e orientações para comercialização dos produtos.

Os alunos receberam conteúdos práticos e teóricos, como preparo de diferentes tipos de massas, técnicas de conservação e armazenamento, elaboração de recheios clássicos e criativos, controle de temperatura e tempo de forno, além de temas fundamentais para quem deseja empreender, como cálculo de custos, precificação, embalagem, apresentação e estratégias de venda.

De acordo com o consultor de negócios do Sebrae-SP, Adriano Souza, a formação vai além do aprendizado culinário. “O setor de alimentação continua sendo uma excelente porta de entrada para quem deseja empreender. Ao longo do curso, buscamos mostrar aos participantes que, com técnica, planejamento e dedicação, é possível transformar talento em negócio e gerar renda de forma sustentável”, destaca.

Para a participante Ana Lucia Nogueira, a experiência foi enriquecedora e inspiradora. “Gostei muito de participar desse curso, principalmente pela dedicação do chef e da diretora do Fundo Social, Tânia Panichi, que demonstraram muita paciência e compartilharam conhecimento com todos nós. O curso merece nota 10. Já estou praticando em casa, fazendo tortas e quiches para a família, e ainda aprendendo, pois tenho muito interesse em me tornar empreendedora na área da alimentação. O Sebrae-SP é tudo de bom. Quando surgirem novos cursos, estarei à disposição para participar novamente”, destaca a participante.