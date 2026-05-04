Caminho da Capacitação: inscrições para cursos gratuitos entram na reta final nas regiões de Registro e Itapeva

Programa do Fundo Social de São Paulo oferece qualificação profissional em 20 municípios; aulas começam em 11 de maio

Estão nos últimos dias as inscrições para o novo ciclo do Caminho da Capacitação, programa do Fundo Social de São Paulo que oferece cursos gratuitos de qualificação profissional nas regiões administrativas de Registro e Itapeva. As vagas são limitadas e permanecem abertas até o preenchimento das turmas ou o início das aulas, em 11 de maio.

Pela primeira vez desde o lançamento, a iniciativa atenderá simultaneamente duas regiões administrativas, ampliando o alcance do programa. As aulas serão realizadas até 22 de maio, em carretas adaptadas como salas de aula móveis, equipadas para atividades teóricas e práticas.

Ao todo, 20 municípios serão contemplados. Na região de Registro, o programa passará por Cajati, Cananéia, Eldorado, Jacupiranga, Pariquera-Açu, Registro e Sete Barras. Na região de Itapeva, serão atendidos Angatuba, Arandu, Bom Sucesso de Itararé, Campina do Monte Alegre, Capão Bonito, Guapiara, Itaí, Nova Campina, Paranapanema, Piraju, Ribeirão Branco, Ribeirão Grande e Taquarivaí.

Os cursos abrangem áreas como gastronomia, beleza e estética, moda, tecnologia, mecânica, cuidados com pets, panificação e bem-estar. A proposta é levar qualificação profissional diretamente à população, ampliando o acesso ao ensino e incentivando a geração de renda e o empreendedorismo.

Inscrições

As inscrições devem ser feitas pelo site oficial do programa por meio do link: https://www.caminhodacapacitacao.sp.gov.br/#inscreva-se . As vagas são gratuitas e limitadas.

Quem pode participar

O público prioritário é formado por pessoas em situação de vulnerabilidade social, como desempregados, beneficiários de programas assistenciais e mulheres chefes de família. A idade mínima varia de acordo com o curso, com opções para jovens a partir de 14, 16 ou 18 anos.

Sobre o programa

O Caminho da Capacitação tem como objetivo promover inclusão social, incentivar o empreendedorismo e ampliar as oportunidades de inserção no mercado de trabalho. Desenvolvida pelo Fundo Social de São Paulo, a iniciativa integra o programa Superação SP, que tem como meta retirar mais de 100 mil famílias da linha da pobreza.

Desde o lançamento, o programa já passou por 240 municípios e capacitou mais de 11,9 mil pessoas. Mais informações sobre cursos, cronograma e locais das aulas estão disponíveis em: https://www.caminhodacapacitacao.sp.gov.br/.