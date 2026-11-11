Homem é preso em flagrante após danificar portão de Casa de Passagem em Itapeva

Um homem foi preso em flagrante na noite de segunda-feira (9), após danificar o portão da Casa de Passagem (Albergue), em Itapeva. A ocorrência foi atendida pela Guarda Civil Municipal (GCM), por volta das 20h56.

Segundo informações da GCM, a equipe foi acionada por um funcionário do estabelecimento após um desentendimento entre dois indivíduos, sendo que um deles estava na área externa e o outro no interior do local.

Durante a discussão, o homem que estava do lado de fora teria desferido socos e pontapés contra o portão de acesso, provocando danos ao patrimônio público.

Ainda de acordo com a corporação, não foram constatadas lesões aparentes no envolvido durante o atendimento.

As partes foram encaminhadas ao Plantão Policial, onde a ocorrência foi registrada como dano ao patrimônio público. A perícia técnica foi acionada para analisar o local.

Após apreciação da autoridade policial, o homem apontado como autor do dano permaneceu preso em flagrante.