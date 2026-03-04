Davi Stadler conquista medalha de prata em etapa do São Paulo FC e representa Ribeirão Branco no pódio

O jovem atleta Davi Stadler conquistou medalha de prata na 1ª etapa do Circuito Tricolor de Natação, realizada pelo São Paulo Futebol Clube. A competição reuniu mais de 200 atletas, das categorias Infantil ao Master, com participantes da capital paulista, do interior e de outros estados.

Aluno do projeto Espaço Amigo, Davi representou Ribeirão Branco na disputa, que também contou com a presença de paratletas da Associação Paradesportiva Novo Horizonte (APNH), reforçando o caráter inclusivo do evento e o nível técnico das provas.

Após a conquista, o atleta foi recepcionado no Paço Municipal pelo prefeito Tuca Ribas e pelo secretário de Esportes, Del de Barros.

O professor Brian, responsável pela preparação do nadador, também foi parabenizado pelo desempenho do atleta na competição.

De acordo com a administração municipal, o resultado destaca o incentivo ao esporte no município e a participação de atletas locais em competições regionais e estaduais.