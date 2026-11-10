Santa Casa de Itapeva apresenta déficit financeiro e expõe desafios para manter serviços hospitalares

A Santa Casa de Misericórdia de Itapeva está realizando, nesta terça-feira (10), uma reunião com representantes da imprensa para apresentar a atual realidade econômico-financeira da instituição e os desafios enfrentados para a manutenção dos serviços de saúde oferecidos à população de Itapeva e região.

Durante o encontro, a diretoria apresentou números referentes ao período de janeiro a outubro de 2026. Os dados apontam um déficit operacional de R$ 1,8 milhão. No atendimento pelo SUS, o resultado negativo chega a R$ 10,6 milhões, parcialmente compensado pelo superávit de R$ 8,8 milhões registrado nos serviços particulares e convênios.

A apresentação também trouxe à tona questões relacionadas à sustentabilidade financeira do hospital e à manutenção de sua estrutura assistencial, incluindo assuntos de grande interesse público, como o funcionamento das UTIs, os serviços de radioterapia, entre outros.

Outro dado apresentado foi a contratação de um empréstimo de R$ 5 milhões junto à Caixa Econômica Federal, destinado ao pagamento do 13º salário dos funcionários e de fornecedores com pagamentos em atraso.

A iniciativa tem como objetivo ampliar a transparência sobre a situação da instituição e promover o diálogo com os veículos de comunicação sobre os desafios que impactam diretamente a assistência hospitalar prestada à população.

O encontro também levanta discussões importantes sobre o futuro dos serviços de saúde e a capacidade financeira da Santa Casa para manter e ampliar o atendimento regional.

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