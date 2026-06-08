Sebrae-SP promove encontro online sobre estratégias de delivery e vendas digitais para empreendedores de alimentação

Evento gratuito reunirá especialistas e plataformas como iFood, 99Food e Keeta para apresentar tendências e oportunidades no setor de foodservice

O Sebrae-SP realiza no próximo dia 9 de junho, às 14h35, a edição “delivery” do evento ‘Gigantes do Digital’, encontro online e gratuito para empresários e empreendedores do setor de alimentação (restaurantes, lanchonetes, bares, adegas, padarias e similares), que queiram ampliar suas vendas nas plataformas digitais.

A programação será transmitida pelo canal do Sebrae-SP no YouTube e contará com a participação de grandes empresas do segmento, como iFood, 99Food e Keeta. O objetivo é apresentar tendências, inovações e estratégias práticas que vêm transformando o mercado de delivery e impulsionando os resultados de negócios no ambiente digital. As inscrições são limitadas e devem ser realizadas por meio do link https://inscricao.sebraesp.com.br/produto/turma/pj/38623951.

Conforme o consultor de negócios do Sebrae-SP, Alisson Rezende, o cenário digital se tornou essencial para os negócios, principalmente o de alimentação. “Hoje, estar presente nas plataformas de delivery e saber utilizar as ferramentas digitais de forma estratégica é fundamental para aumentar as vendas e fortalecer a marca. O evento foi pensado justamente para ajudar os empreendedores a entenderem as tendências do mercado e aplicarem soluções práticas no dia a dia. Vamos reunir grandes empresas do setor para compartilhar conhecimento e mostrar caminhos para que os empreendedores possam crescer de forma mais competitiva no ambiente digital”, destaca.