Itapeva registra 30 casos confirmados de dengue, segundo boletim atualizado

A Prefeitura de Itapeva, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, divulgou a atualização do Boletim da Dengue, com dados referentes a 22 de setembro de 2026.

Segundo o levantamento, o município contabiliza 574 casos notificados, dos quais 30 foram confirmados para dengue.

Até a data de atualização do boletim, não havia pacientes internados em decorrência da doença e não foram registrados óbitos suspeitos.

A Secretaria de Saúde reforça que o vírus da dengue continua circulando e orienta a população a manter os cuidados para evitar a proliferação do mosquito Aedes aegypti, transmissor da doença.

Entre as medidas recomendadas estão reservar cerca de 10 minutos por semana para vistoriar o quintal, eliminar recipientes que possam acumular água, limpar calhas e ralos, manter caixas-d’água devidamente fechadas e descartar corretamente materiais que possam se tornar criadouros.

A Prefeitura reforça a campanha: “Sem água parada, sem mosquito, sem dengue!”

Para informações e denúncias, a população pode entrar em contato pelo telefone 0800 090 0134 ou acompanhar as atualizações pelo Instagram @saudeitapeva.