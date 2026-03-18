Denúncia anônima leva à apreensão de drogas em área de mata em Itapeva

Uma denúncia anônima resultou na apreensão de entorpecentes na noite desta terça-feira (17), em Itapeva. A ocorrência foi registrada por volta das 20h, durante patrulhamento preventivo da Guarda Civil Municipal (GCM) pelo Jardim Maringá.

De acordo com a corporação, a equipe recebeu a informação de que um indivíduo teria sido visto entrando em uma área de mata na Vila Boava, ponto já conhecido por registros relacionados ao tráfico de drogas. Diante da denúncia, os agentes acionaram o supervisor e seguiram até o local indicado para averiguação.

Durante as buscas, os guardas localizaram diversas substâncias suspeitas, que foram recolhidas e encaminhadas ao plantão policial. O material foi apresentado à autoridade de plantão, que formalizou a apreensão.

A GCM destaca que a colaboração da população, mesmo de forma anônima, é essencial para o combate à criminalidade. Denúncias podem ser feitas pelos telefones 153 ou 199.