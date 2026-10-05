Candidatos à Deputado Estadual de Itapeva têm votação expressiva, mas nenhum chega à Assembleia

Se na disputa para deputado federal os votos de Itapeva mostraram forte presença de candidatos de fora da cidade, o cenário foi diferente na eleição para deputado estadual.

Entre os nomes de maior popularidade que receberam votos no município, Eduarda Campopiano foi o destaque, com 2.737 votos em Itapeva. Outros nomes também tiveram votação significativa na cidade, como Danilo Joan (933), Edson Giriboni (973), Suélei Gonçalves (916), Ricardo Madalena (797) e Eduardo Suplicy (697).

Ainda assim, os maiores números ficaram com os candidatos de Itapeva.

Como os candidatos de Itapeva foram votados?

Jé – Jeferson Modesto

* 9.598 votos em Itapeva

* 25.457 votos no total

Débora Marcondes

* 6.360 votos em Itapeva

* 8.171 votos no total

Vanessa Guari

* 4.434 votos em Itapeva

* 6.563 votos no total

Dr. Mário Tassinari

* 1.129 votos em Itapeva

* 1.651 votos no total

Diretor Sérgio Panis Filho

* 178 votos em Itapeva

* 332 votos no total

Somados, os cinco candidatos de Itapeva receberam 21.699 votos somente no município.

Mesmo com essa votação, a força dos votos locais não foi suficiente para garantir a eleição de nenhum dos candidatos de Itapeva.

O resultado deixa uma questão para a política local: Quando Itapeva terá novamente uma cadeira na Assembleia Legislativa?