Candidatos à Deputado Estadual de Itapeva têm votação expressiva, mas nenhum chega à Assembleia

Se na disputa para deputado federal os votos de Itapeva mostraram forte presença de candidatos de fora da cidade, o cenário foi diferente na eleição para deputado estadual.
Entre os nomes de maior popularidade que receberam votos no município, Eduarda Campopiano foi o destaque, com 2.737 votos em Itapeva. Outros nomes também tiveram votação significativa na cidade, como Danilo Joan (933), Edson Giriboni (973), Suélei Gonçalves (916), Ricardo Madalena (797) e Eduardo Suplicy (697).
Ainda assim, os maiores números ficaram com os candidatos de Itapeva.
Como os candidatos de Itapeva foram votados?
Jé – Jeferson Modesto
* 9.598 votos em Itapeva
* 25.457 votos no total
Débora Marcondes
* 6.360 votos em Itapeva
* 8.171 votos no total
Vanessa Guari
* 4.434 votos em Itapeva
* 6.563 votos no total
Dr. Mário Tassinari
* 1.129 votos em Itapeva
* 1.651 votos no total
Diretor Sérgio Panis Filho
* 178 votos em Itapeva
* 332 votos no total
Somados, os cinco candidatos de Itapeva receberam 21.699 votos somente no município.
Mesmo com essa votação, a força dos votos locais não foi suficiente para garantir a eleição de nenhum dos candidatos de Itapeva.
O resultado deixa uma questão para a política local: Quando Itapeva terá novamente uma cadeira na Assembleia Legislativa?