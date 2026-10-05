São Paulo elege 94 deputados estaduais; Eduarda Campopiano lidera votação histórica

Os eleitores de São Paulo definiram, neste domingo (4), os 94 deputados estaduais que irão compor a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp) a partir de 2027. A eleição teve como principal destaque a votação expressiva de Eduarda Campopiano (PL), que recebeu 1.956.238 votos e terminou como a candidata mais votada para o cargo em todo o estado.

Na segunda colocação aparece Eduardo Suplicy (PT), com 654.627 votos. Na sequência estão Sofia Favero (PSOL), com 407.773; Carlos Giannazi (PSOL), com 367.861; e Paula da Bancada Feminista (PSOL), com 326.190 votos.

O resultado também mostra uma Assembleia marcada pela presença de diferentes partidos e correntes políticas. Entre os eleitos estão nomes já conhecidos da política paulista, além de novos parlamentares que chegam à Alesp para a próxima legislatura.

Lista completa dos eleitos

Os 94 deputados estaduais eleitos, em ordem de votação, são:

Eduarda Campopiano (PL) – 1.956.238 votos; Eduardo Suplicy (PT) – 654.627; Sofia Favero (PSOL) – 407.773; Carlos Giannazi (PSOL) – 367.861; Paula da Bancada Feminista (PSOL) – 326.190; Giovanni Sanches (PL) – 235.363; Rogério Lins (PODE) – 229.928; Tenente Coimbra (PL) – 198.342; Rafa Minato (MISSÃO) – 185.582; Danilo Joan (PP) – 182.839.

Thomaz Henrique (PL) – 178.164; Ediane Maria (PSOL) – 170.844; Luiza Erundina (PSOL) – 169.567; Delegado Olim (PP) – 163.918; Rodrigo Ashiuchi (PL) – 162.562; Monica das Pretas (PSOL) – 159.100; Itamar Borges (MDB) – 159.058; Bruna Furlan (REPUBLICANOS) – 157.381; Marcos Damasio (PL) – 156.691; Dani Alonso (PL) – 155.574.

Regina Nunes (MDB) – 154.966; Duda Hidalgo (PT) – 154.953; Sargento Castro (PP) – 143.422; Professora Bebel (PT) – 142.001; Conte Lopes (PL) – 139.225; Felipe Sertanejo (PL) – 138.277; Rogério Nogueira (PSD) – 137.335; Telhadinha/Capitão Telhada (PP) – 134.006; Ana Carolina Serra (PSDB) – 132.881; Mariana Conti (PSOL) – 126.344.

Delegada Graciela (PL) – 125.624; Dr. Edson da Paiol (PODE) – 124.394; Alex Madureira (PL) – 122.704; Leonardo Grandini (PT) – 122.158; Danilo Campetti (REPUBLICANOS) – 119.904; Barros Munhoz (PSD) – 116.413; Emídio (PT) – 108.275; Paulo Mansur (PL) – 107.073; Rafael Saraiva (UNIÃO) – 105.174; Rodrigo Mar (PT) – 104.820.

Enio Tatto (PT) – 102.892; Reinaldo Alguz (MDB) – 101.946; Marta Costa (PSD) – 100.083; Caio França (PSB) – 99.840; Franco Sardelli (PL) – 98.375; Douglas Garcia (UNIÃO) – 97.410; Paulo Fiorilo (PT) – 96.370; Danilo Balas (PL) – 96.188; Luiz Fernando (PT) – 94.901; Débora Camilo (PSOL) – 94.895.

Leticia Aguiar (PL) – 94.832; Donato (PT) – 94.779; Carla Morando (PSD) – 94.596; Ricardo Madalena (PL) – 94.319; Leandro Basson (PODE) – 90.934; Pardini (PSD) – 89.558; Rogério Franco (PL) – 89.156; Analice Fernandes (PSD) – 88.784; Delegado Mesquita (PP) – 87.918; Valdomiro Lopes (PSB) – 86.893.

Thammy Miranda (PSD) – 85.619; Bruno Zambelli (PL) – 82.946; Ely Santos (REPUBLICANOS) – 82.559; Léo Oliveira (MDB) – 82.508; Thainara Faria (PT) – 81.485; Mauro Bragato (PSD) – 79.157; Marina Bragante (PSB) – 78.957; Coronel Paganotto (PL) – 77.703; Solange Freitas (UNIÃO) – 77.524; João Paulo (PL) – 76.371.

Camila Godoi (UNIÃO) – 74.733; Caruso (MDB) – 74.480; Kaka do Autismo (PODE) – 74.365; Barba (PT) – 74.115; Rafael Silva Jr (PSD) – 74.043; Rodrigo Moraes (PL) – 73.787; Rômulo (PT) – 73.648; Renata Sene (REPUBLICANOS) – 73.526; Marcolino (PT) – 72.574; João Paulo Rillo (PT) – 72.486.

Lucas Bove (PL) – 71.263; Capitão Mosart (PL) – 70.997; Ana Perugini (PT) – 70.737; Sebastião Santos (REPUBLICANOS) – 68.118; Fabio Faria de Sá (PODE) – 68.055; Lisboa (PL) – 67.413; Henrique Krigner (NOVO) – 66.512; Gilmaci Santos (REPUBLICANOS) – 66.474; Isaac Antunes (PL) – 61.953; Fabiana Bolsonaro (PL) – 61.183.

Thiago Auricchio (PL) – 59.942; Keit Lima (PSOL) – 58.984; Atila Jacomussi (PRD) – 54.065; Ricardo França (PODE) – 53.644.

Participação nas urnas

O estado tinha 34.081.699 eleitores aptos. Ao todo, 26.394.256 eleitores compareceram às urnas, enquanto 7.687.443 não votaram.

Na eleição para deputado estadual, foram contabilizados 23.290.014 votos válidos, correspondentes a 88,38% do total. Os votos em branco somaram 1.847.209 (7%), enquanto 1.220.728 votos (4,62%) foram considerados nulos.

A nova composição da Alesp assumirá os mandatos em 2027 e será responsável pela representação dos municípios paulistas durante a próxima legislatura.