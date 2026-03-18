Paciente é conduzido após desacato em unidade de saúde

A Guarda Civil Municipal (GCM) atendeu, na tarde desta terça-feira (17), uma ocorrência de desacato em uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), após um desentendimento entre um paciente e uma funcionária.
De acordo com informações da corporação, a equipe foi acionada via central e, ao chegar ao local, foi informada por uma enfermeira de que o paciente teria se alterado ao receber orientações sobre as normas da unidade, passando a proferir ofensas contra a profissional.
Diante da situação, as partes envolvidas foram encaminhadas ao plantão policial, onde a ocorrência foi registrada como desacato.
O caso reforça o alerta sobre a importância do respeito aos profissionais que atuam nos serviços públicos, especialmente na área da saúde. O desacato é previsto em lei e pode resultar em sanções legais, além de prejudicar o atendimento e o funcionamento das unidades.