Equipe Tudo Junto e Misturado participará do desafio 14K HARD em Itararé

A equipe Tudo Junto e Misturado já se prepara para mais um importante desafio esportivo. No próximo dia 7 de junho, o grupo participará da corrida “Mexa-se Treme”, realizada em Itararé, onde enfrentará o percurso dos 14K HARD.

Conhecida pelo alto nível de dificuldade, a prova reúne trechos desafiadores, obstáculos naturais e exige resistência física e mental dos participantes. Para a equipe, o evento representa mais do que uma competição esportiva, sendo também um momento de superação, união e incentivo ao esporte.

Ao longo da preparação, os integrantes destacam o espírito de equipe e a motivação coletiva como fatores fundamentais para encarar o desafio. O grupo também reforça o compromisso de incentivar hábitos saudáveis, a prática esportiva e a amizade dentro e fora das pistas.

A expectativa é de que a equipe represente mais uma vez o município nas competições regionais, levando o nome da cidade e fortalecendo o esporte amador na região.