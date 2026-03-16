Oi, admin

16 março 2026

Facebook Youtube Instagram X-twitter

Homem está desaparecido após sair de casa no Parque Planalto, em Itapeva

Um morador de Itapeva está desaparecido desde a noite de domingo (15). A família procura por Célio Roberto Raimundo de Oliveira, o Celinho, de 51 anos.

Segundo boletim de ocorrência, ele saiu de casa por volta das 20h, a pé, no bairro Parque Planalto, e não foi mais visto nem fez contato com familiares.

De acordo com a esposa, Celinho estava emocionalmente abalado e aparentava desorientação ao deixar a residência. A família realizou buscas pela cidade e a Polícia Militar e a Guarda Civil Municipal também foram acionadas, mas ele ainda não foi localizado. Ainda segundo informações, ele estava com calça jeans, camisa branca de manga longa, botina tipo texana e usa óculos.

Informações podem ser repassadas pelo telefone (14) 99644-1974 ou à Polícia Militar pelo 190.

