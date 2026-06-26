Desembolsos da Desenvolve SP para Itapeva somam mais de R$ 21 milhões desde 2023

Financiamentos da agência de fomento impulsionam projetos de expansão e competitividade em diferentes setores da economia regional

A Desenvolve SP, agência de fomento do Governo do Estado de São Paulo, mantém o apoio ao crédito como uma das frentes para impulsionar o desenvolvimento dos negócios paulistas. Entre janeiro de 2025 e maio de 2026, empreendedores da região administrativa de Itapeva contrataram R$ 21,4 milhões em financiamentos da Desenvolve SP. Só no primeiro semestre de 2026, os desembolsos chegaram a quase R$ 10 milhões, ante R$ 168 mil no mesmo período de 2025.

As operações contemplaram negócios de comércio, transporte, indústria, produtores rurais e saúde, com financiamentos voltados à aquisição de máquinas e equipamentos, modernização das estruturas e ampliação da capacidade produtiva de empresas e produtores rurais da região.

Apoio à irrigação no campo

A família Van Den Broek, que chegou ao brasil em 1950 e se estabeleceu na região de Itapeva, procurou a Desenvolve SP para ampliar a produção agrícola e reduzir perdas causadas pela estiagem. Com o apoio da agência de fomento paulista, os produtores investiram na aquisição de mais um pivô central de irrigação, equipamento que vai reforçar a produtividade das lavouras e dar mais segurança ao planejamento das atividades no campo.

Hoje, a propriedade cultiva algodão, soja, milho, feijão, trigo, aveia e cevada. Segundo a família, a irrigação permite produzir mais ao longo do ano, reduzir as perdas durante os períodos de seca e ampliar a eficiência no uso da terra. Com o novo investimento, a espectativa é elevar em pelo menos 40% a produção de alguns cultivos, chegando até triplicação da produtividade do trigo em determinadas áreas.

“A irrigação nos proporciona o cultivo de culturas de valor agregado, o que nos permite produzir cinco boas safras em dois anos. Com isso, a gente consegue girar muito mais a terra e a produção de alimento por metro quadrado é muito maior”, afirma Luciano Van Den Broek.

Luciano também destaca que a parceria com a Desenvolve SP tornou o investimento mais viável diante das condições de mercado. Para a família, o novo equipamento representa não apenas um ganho produtivo, mas também uma reposta prática aos longos períodos de estiagem que afetam a região.

Educação financeira para empreendedores com garantia para o crédito

Além das linhas de crédito para apoiar o empresariado paulista, a Desenvolve SP, em parceria com o Sebrae-SP, lançou recentemente o Programa Empreendedor de Sucesso, iniciativa que oferece capacitação gratuita e 100% online para micro e pequenos empresários do Estado. Os cursos abordam temas essenciais para a sustentabilidade dos negócios, como custos, fluxo de caixa, movimentação financeira e precificação.

Os participantes do programa passam a contar com acesso ao fundo de aval, uma ferramenta que amplia as oportunidades de crédito para empreendedores que não possuem garantias suficientes para uma operação de financiamento.

Como solicitar?

O empreendedor pode simular e solicitar o crédito por meio do site da Desenvolve SP (www.desenvolvesp.com.br).

Sobre a Desenvolve SP

A Desenvolve SP é a agência de fomento do Estado de São Paulo, que financia o desenvolvimento de micro, pequenas e médias empresas e de municípios paulistas, e está vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Atua como ponte entre o poder público, empreendedores e investidores, fomentando inovação, sustentabilidade e inclusão produtiva.