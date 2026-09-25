Desfile cívico de 257 anos de Itapeva será realizado neste domingo (27)

A Prefeitura de Itapeva informou que o tradicional desfile cívico em comemoração aos 257 anos do município foi remarcado devido às condições climáticas. O evento será realizado neste domingo, 27 de setembro de 2026, a partir das 10h, na Avenida Acácio Piedade.

Com o tema “Itapeva Sem Fronteiras”, o desfile pretende destacar a história do município, a diversidade cultural, a integração da comunidade e os valores que fazem parte da identidade itapevense.

A programação contará com a participação de escolas, projetos sociais, corporações musicais e entidades locais. A expectativa é reunir famílias e moradores para acompanhar a celebração do aniversário da cidade.

Segundo a administração municipal, o desfile é um dos momentos tradicionais das comemorações de aniversário e representa uma oportunidade de valorizar a história e a cultura de Itapeva.

Serviço

Evento: Desfile Cívico de Aniversário — Itapeva 257 Anos

Tema: Itapeva Sem Fronteiras — Acolhe, Respeita, Integra, Transforma

Data: 27 de setembro de 2026 (domingo)

Horário: 10h

Local: Avenida Acácio Piedade