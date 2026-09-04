Desfile Cívico de 7 de Setembro acontece na segunda-feira em Itapeva

Itapeva realiza na próxima segunda-feira (7) o tradicional Desfile Cívico em comemoração à Independência do Brasil. O evento terá início às 9h, na Praça de Eventos Zico Campolim, com concentração das instituições participantes a partir das 8h30.

A programação reunirá escolas municipais, instituições, bandas e representantes das forças de segurança. O desfile contará também com a participação das crianças da Educação Infantil da rede municipal.

Ao final, haverá desfile de viaturas da Guarda Civil Municipal, Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Ambiental, Polícia Rodoviária, Corpo de Bombeiros e Defesa Civil.

O evento terá espaço exclusivo e acessível para pessoas com deficiência (PCD).

Serviço

Data: 7 de setembro de 2026

Horário: 9h

Local: Praça de Eventos Zico Campolim