Ribeirão Branco realiza Desfile Cívico em comemoração aos 134 anos do município

Ribeirão Branco realiza neste sábado (26) o Desfile Cívico em comemoração aos 134 anos de Emancipação Política do município. O evento terá início às 9h, na Praça Antonio Rodrigues de S. Rodrigues.

A programação contará com a participação de escolas municipais e estaduais, Secretarias Municipais, entidades e instituições.

O desfile havia sido adiado anteriormente em razão das condições climáticas e foi remarcado para este sábado.

Serviço

📅 Data: 26 de setembro de 2026 (sábado)

🕘 Horário: 9h

📍 Local: Praça Antonio Rodrigues de S. Rodrigues, 646 – Ribeirão Branco/SP