Polícia Militar Ambiental autua desmatamento irregular de vegetação nativa em Apiaí

Em atendimento à denúncia encaminhada pelo Departamento de Monitoramento (CEPA/DPFA), por meio do programa MAIS – Monitoramento Ambiental por Imagens de Satélite, a Polícia Militar Ambiental realizou fiscalização no município de Apiaí/SP.

Durante a vistoria, os policiais ambientais constataram a supressão irregular de 0,28 hectare de vegetação nativa em estágio inicial de regeneração, mediante desmatamento, sem a devida autorização do órgão ambiental competente.

Diante da infração ambiental, foi elaborado Auto de Infração Ambiental com fundamento no artigo 49 da Resolução SIMA nº 05/2021, sendo aplicada multa administrativa no valor de R$ 1.540,00.

A utilização de imagens de satélite, aliada às ações de fiscalização em campo, fortalece a atuação da Polícia Militar Ambiental na identificação e repressão de crimes ambientais, contribuindo para a preservação dos recursos naturais e para a proteção do patrimônio ambiental do Estado de São Paulo.