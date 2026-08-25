DETECT CAMP SP reúne detectoristas em Buri com grande premiação em setembro

Buri (SP) será palco, nos dias 26 e 27 de setembro de 2026, de um encontro voltado aos apaixonados pelo detectorismo. O DETECT CAMP SP, organizado por Pedro Luiz Conti Mariozi, será realizado no MelkenPub e reunirá participantes de diferentes regiões para um fim de semana de competição, aventura, camping e troca de experiências.
Um dos destaques da programação será a grande premiação preparada para os participantes. A Nokta terá participação de destaque, com uma variedade de equipamentos e acessórios destinados à premiação do evento.
Entre os produtos estão os detectores Legend 2, Score 3, Score 2, Score, Simplex Ultra, Simplex Lite e FindX Pro, além de equipamentos como Pulse Dive, AccuPoint, Mini-Hoard, Nokta Pointer, Premium Digger, pá de escavação Premium, Bolsa de Transporte e Detectobag Mochila.
Radioactive Headphones também participa da premiação
A premiação contará ainda com o apoio da Radioactive Headphones, que disponibilizará oito fones à prova d’água para os participantes.
A participação das empresas e dos demais parceiros amplia a variedade de produtos que serão destinados à premiação e contribui para a proposta do evento de oferecer uma experiência diferenciada aos participantes.
Competição terá três categorias
Além da confraternização, o DETECT CAMP SP contará com uma programação de detectorismo durante o sábado e o domingo. Conforme o regulamento do evento, a classificação será definida a partir dos resultados obtidos pelos participantes, seguindo uma tabela oficial de pontuação.
A competição será dividida em três categorias:
* Master
* Feminina
* Infantil
A classificação terá premiação até o 10º colocado, de acordo com os critérios estabelecidos pela organização.
Evento busca reunir comunidade detectorista
Segundo a organização, o DETECT CAMP SP foi planejado para ir além da competição. A proposta é reunir detectoristas para momentos de convivência, troca de informações sobre equipamentos, compartilhamento de experiências e criação de novas amizades.
O camping e as atividades programadas para o fim de semana também fazem parte da proposta de transformar o evento em um ponto de encontro para participantes e famílias.
Buri será ponto de encontro
Com programação de detectorismo, camping, confraternização e uma ampla premiação, o DETECT CAMP SP chega a Buri com a expectativa de reunir participantes de diferentes regiões.
DETECT CAMP SP 2026
Data: 26 e 27 de setembro de 2026
Local: MelkenPub, Buri (SP)
Programação: detectorismo no sábado e domingo, camping e confraternização
Premiação: equipamentos e acessórios do segmento, incluindo oito fones à prova d’água
Organização: Pedro Luiz Conti Mariozi