DETECT CAMP SP reúne detectoristas em Buri com grande premiação em setembro

Evento será realizado nos dias 26 e 27 de setembro, no MelkenPub, e terá competição, camping, confraternização e participação de marcas do segmento

Buri (SP) será palco, nos dias 26 e 27 de setembro de 2026, de um encontro voltado aos apaixonados pelo detectorismo. O DETECT CAMP SP, organizado por Pedro Luiz Conti Mariozi, será realizado no MelkenPub e reunirá participantes de diferentes regiões para um fim de semana de competição, aventura, camping e troca de experiências.

Um dos destaques da programação será a grande premiação preparada para os participantes. A Nokta terá participação de destaque, com uma variedade de equipamentos e acessórios destinados à premiação do evento.

Entre os produtos estão os detectores Legend 2, Score 3, Score 2, Score, Simplex Ultra, Simplex Lite e FindX Pro, além de equipamentos como Pulse Dive, AccuPoint, Mini-Hoard, Nokta Pointer, Premium Digger, pá de escavação Premium, Bolsa de Transporte e Detectobag Mochila.

Radioactive Headphones também participa da premiação

A premiação contará ainda com o apoio da Radioactive Headphones, que disponibilizará oito fones à prova d’água para os participantes.

A participação das empresas e dos demais parceiros amplia a variedade de produtos que serão destinados à premiação e contribui para a proposta do evento de oferecer uma experiência diferenciada aos participantes.

Competição terá três categorias

Além da confraternização, o DETECT CAMP SP contará com uma programação de detectorismo durante o sábado e o domingo. Conforme o regulamento do evento, a classificação será definida a partir dos resultados obtidos pelos participantes, seguindo uma tabela oficial de pontuação.

A competição será dividida em três categorias:

* Master

* Feminina

* Infantil

A classificação terá premiação até o 10º colocado, de acordo com os critérios estabelecidos pela organização.

Evento busca reunir comunidade detectorista

Segundo a organização, o DETECT CAMP SP foi planejado para ir além da competição. A proposta é reunir detectoristas para momentos de convivência, troca de informações sobre equipamentos, compartilhamento de experiências e criação de novas amizades.

O camping e as atividades programadas para o fim de semana também fazem parte da proposta de transformar o evento em um ponto de encontro para participantes e famílias.

Buri será ponto de encontro

Com programação de detectorismo, camping, confraternização e uma ampla premiação, o DETECT CAMP SP chega a Buri com a expectativa de reunir participantes de diferentes regiões.

DETECT CAMP SP 2026

Data: 26 e 27 de setembro de 2026

Local: MelkenPub, Buri (SP)

Programação: detectorismo no sábado e domingo, camping e confraternização

Premiação: equipamentos e acessórios do segmento, incluindo oito fones à prova d’água

Organização: Pedro Luiz Conti Mariozi