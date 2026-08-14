Detect Camp SP reúne entusiastas do detectorismo em Buri com caça ao tesouro e confraternização

Evento será realizado nos dias 26 e 27 de setembro e reunirá praticantes, colecionadores e interessados na atividade

O universo do detectorismo terá um encontro especial na região com a realização do Detect Camp SP, nos dias 26 e 27 de setembro de 2026, das 9h às 18h. O evento reunirá praticantes, colecionadores e interessados na busca por objetos históricos e moedas antigas, além de promover momentos de confraternização e troca de experiências.

Com o lema “Detectar é mais que um hobby, é uma paixão que conecta!”, o encontro pretende reunir entusiastas de diferentes partes do Brasil em uma programação ao ar livre, com atividades voltadas à prática do detectorismo, demonstração de equipamentos e compartilhamento de conhecimentos.

Mais do que a busca por metais, a atividade também envolve aspectos relacionados à história, tecnologia, lazer e contato com a natureza. Durante o evento, os participantes poderão testar equipamentos, trocar informações sobre técnicas de detecção e compartilhar experiências e achados obtidos ao longo de suas jornadas.

O Detect Camp SP conta com patrocínio da Nokta Detection Technologies, empresa especializada no desenvolvimento de detectores de metais, e apoio da MelkenBier, que também contribui para a estrutura do evento. Os participantes terão ainda acesso a uma área de camping gratuita, permitindo que permaneçam no local durante o fim de semana.

As inscrições serão realizadas diretamente no local. A organização destaca que o encontro busca fortalecer a comunidade detectorista e incentivar a prática responsável da atividade, com respeito ao meio ambiente e à preservação histórica.

Informações: (15) 99626-4984.

Patrocínio: Nokta Detectors – Tecnologia, inovação e alta qualidade

Apoio: Melkenpub