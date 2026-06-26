Dia C de Convivência é realizado na EE Osvaldina Santos

Na última sexta-feira, 26 de junho, a EE Osvaldina Santos, localizada no Distrito do Lageado, em Apiaí, realizou o Dia C de Convivência, iniciativa voltada ao fortalecimento do diálogo entre a escola, as famílias e a comunidade escolar.

O encontro reuniu pais, responsáveis, estudantes e profissionais da educação em um momento de escuta, integração e troca de experiências, reforçando a importância da participação da família no processo de ensino e aprendizagem. A ação teve como objetivo promover uma convivência mais harmoniosa, baseada no respeito, na cooperação e no compromisso compartilhado com a formação dos estudantes.

O diretor escolar, ,Sandro Márcio Cosmo destacou que a aproximação entre família e escola é essencial para a construção de um ambiente acolhedor e favorável ao desenvolvimento dos alunos. A programação contou ainda com o envolvimento da Equipe Gestora e do Grêmio Estudantil Futuro Melhor, que colaboraram na organização e condução das atividades.

O Dia C de Convivência reafirma o compromisso da EE Osvaldina Santos com uma educação participativa, valorizando o diálogo, a cidadania e a construção de vínculos que contribuem para uma escola cada vez mais inclusiva e democrática.