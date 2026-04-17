Dia D do Concurso Cultural da Faculdade Anhanguera: você ainda tem chance!

O segundo dia do Concurso Cultural da Anhanguera já começou — e quem ainda não participou ainda tem tempo, mas precisa agir agora.

Para concorrer às bolsas, é necessário realizar a matrícula dentro do período da campanha e responder à pergunta: “Como a educação pode transformar o seu futuro?”

Além de concorrer a uma bolsa de 100%, os candidatos já garantem, no ato da matrícula, descontos de até 80% para iniciar o curso, seja na modalidade presencial ou EAD.

As vagas são limitadas e quem deixa para depois corre o risco de ficar de fora.

Os interessados devem entrar em contato agora mesmo para garantir participação antes do encerramento do prazo.