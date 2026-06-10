Dia dos Namorados deve movimentar pequenos negócios no Sudoeste Paulista e Alto Vale do Ribeira

Pesquisa do Sebrae-SP aponta que vestuário, produtos de cuidados pessoais e chocolates lideram a intenção de compra dos consumidores para a data

A pesquisa do Sebrae-SP “Dia dos Namorados 2026” aponta que cerca de 352 mil pequenos negócios do Estado, incluindo o Sudoeste Paulista e Alto Vale do Ribeira, devem ser beneficiados pela data neste mês de junho, sendo 305 mil MEIs e 47 mil MPEs.

O levantamento revela, ainda, que os consumidores que pretendem comprar presentes em pequenos negócios planejam comprar, em média, dois presentes; 62% deverão presentear maridos e esposas, enquanto 23% vão direcionar as lembranças para os(as) namorados(as). Entre esses consumidores, 50% pensam em gastar até R$ 241 por presente.

Para 64% dos consumidores, a compra será planejada com antecedência. Para 68% dos consumidores que pretendem comprar de pequenos negócios, a compra será realizada entre sete e 30 dias antes do Dia dos Namorados.

Os itens com maior intenção de compra em pequenos negócios são: vestuário (citado por 44% dos consumidores), produtos de cuidados pessoais (cosméticos, perfumes e cremes), com 37%, e chocolates e doces (citado por 34% das pessoas).

Quanto às fontes de informação para a compra, os consumidores tendem a consultar lojas, shoppings centers e lojas de redes (61%), Instagram (59%), Tik Tok (43%) e 38% as recomendações de outras pessoas.

Os principais fatores considerados na compra para o Dia dos Namorados são a qualidade, citada por 39% dos consumidores; junto com o preço (38%) e ofertas e promoções (30%). O meio de pagamento que deverá ser mais utilizado nas compras para o Dia dos Namorados será o pix (65%). Os consumidores de pequenos negócios preferem pagar à vista (68%).

Além dos presentes, o Dia dos Namorados também deverá movimentar o mercado de alimentação fora do lar: 46% pretendem celebrar a data fora de casa, em restaurantes, pizzarias ou bares.

Para o gerente regional do Sebrae-SP, Wilson Borges, a data representa uma importante oportunidade para os pequenos negócios da região fortalecerem suas vendas e ampliarem sua base de clientes. “O Dia dos Namorados vai muito além de uma data comemorativa para os pequenos negócios. Trata-se de uma oportunidade estratégica de aumentar o faturamento, conquistar novos clientes e fortalecer o relacionamento com quem já compra da marca. Em nossa região serão milhares de pequenos negócios beneficiados pela data, dado que reforça o peso que o consumo afetivo tem para a economia local e para a sustentabilidade das micro e pequenas empresas”, destaca.

A empresária Juliana Garcia, proprietária de uma loja de roupas e acessórios, está otimista com a movimentação do comércio. “A expectativa é de aumento nas vendas para o Dia dos Namorados, principalmente em peças de vestuário, como blusas e casacos, além dos acessórios, que costumam ser bastante procurados para presentear”, afirma.

No setor de joias e acessórios, a percepção também é positiva. Para a empresária Thaís Oliveira, a data representa uma oportunidade importante para ampliar o faturamento. “A expectativa para o Dia dos Namorados é muito boa. Acreditamos que produtos como peças em prata e relógios terão bastante procura, já que são opções tradicionais e valorizadas para presentear”, comenta.

Sobre a pesquisa

A pesquisa “Dia dos Namorados 2026” foi elaborada a partir de duas sondagens. A sondagem com consumidores, pessoas físicas, foi realizada por e-mail, pelo Instituto Consulting. O levantamento foi realizado entre 6 e 16 de maio de 2026. A segunda sondagem, com a opinião dos empreendedores, foi realizada por telefone, em abril deste ano. Essa sondagem é um suplemento da pesquisa Indicadores Sebrae-SP, realizada com a colaboração da Fundação Seade.