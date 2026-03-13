Escola Estadual do Bairro Ferreira dos Matos promove encontro especial em homenagem ao Dia das Mulheres

A Escola Estadual do Bairro Ferreira dos Matos em parceria com a EMEF Dona Maria Francisca, localizadas no município de Ribeirão Grande, promoveram recentemente o 1º Encontro em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, reunindo mães, alunas e integrantes da comunidade escolar em uma noite marcada por reflexão, valorização e celebração.

O evento foi organizado com o objetivo de destacar a importância da mulher na sociedade e fortalecer os laços entre escola e comunidade. Segundo os organizadores, a iniciativa foi preparada com dedicação e carinho para proporcionar um momento especial de reconhecimento à força, coragem e papel fundamental das mulheres.

Um dos destaques da programação foi a palestra ministrada por Marine, que trouxe palavras de incentivo e reflexão sobre a coragem, o protagonismo feminino e a valorização da mulher em diferentes espaços da sociedade.

A direção da escola também destacou a importância da parceria entre as redes estadual e municipal de ensino. A realização do encontro contou com o apoio do Departamento de Educação, da diretora Etelvina, além da participação da diretora da rede estadual Talita e do representante municipal José Carlos, reforçando a união em prol da comunidade escolar.

A organização também agradeceu a todos que contribuíram com doações e brindes, que ajudaram a tornar o encontro ainda mais especial para as participantes.

A iniciativa reforça o compromisso da Escola Estadual do Bairro Ferreira dos Matos em promover ações que valorizem a comunidade e fortaleçam o papel da educação na construção de uma sociedade mais justa e participativa.