Clube da Viola promove celebração do Dia do Sertanejo com evento no Teatro de Bolso

A cidade de Itapeva se prepara para celebrar a cultura sertaneja em grande estilo. No próximo dia 3 de maio, a partir das 14h, o Clube da Viola promove um evento especial em comemoração ao Dia do Sertanejo, reunindo violeiros e amantes da música raiz da região.

A programação será realizada no Teatro de Bolso Terezinha Silva e contará com apresentação do músico Zé Cowboy, de Itapetininga, além da participação de artistas locais. A proposta é valorizar a tradição da música sertaneja, fortalecendo a cultura regional e promovendo um momento de confraternização entre o público.

Com entrada gratuita, o evento é aberto a toda a população e promete uma tarde marcada por modas de viola e celebração das raízes culturais do interior paulista.

A iniciativa conta com apoio cultural da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Itapeva e do Jornal Ita News.