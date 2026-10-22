DIAFER lança a DIAFER CONECTA com encontro sobre a Reforma Tributária em Itapeva

Primeira iniciativa da nova plataforma da empresa reuniu 100 participantes de 60 empresas de Itapeva e região

A DIAFER realizou nesta quinta-feira (22), em Itapeva, o primeiro encontro da DIAFER CONECTA, iniciativa cria da pela empresa para levar conteúdo e promover a troca de experiências entre empresas da região. O evento “Reforma Tributária na Prática” reuniu 100 participantes de 60 empresas de Itapeva e região na Nova Sede da ACIAI.

A palestra foi conduzida por Thiago Glucksmann, advogado, professor e palestrante, mestre em Direito Tributário pela FGV e sócio da Glucksmann Associados. Ele explicou de forma prática o que muda com a substituição de PIS, Cofins, ICMS, ISS e IPI pelos novos tributos CBS, IBS e Imposto Seletivo. O foco foi o impacto no dia a dia das empresas: formação de preço, aproveitamento de créditos nas compras, regras de transição e os cuidados para quem é do Simples Nacional ou atua como produtor rural.

O público, formado em grande parte por profissionais de Compras, Financeiro, Fiscal e Contabilidade, além de proprietários e diretores, participou com perguntas ao longo do encontro. Antes do evento, cerca de metade dos inscritos já tinha enviado dúvidas pelo formulário de inscrição, o que ajudou a direcionar o conteúdo.

“Há 37 anos a DIAFER caminha junto com as empresas da região. Com a DIAFER CONECTA, queremos contribuir também com conhecimento. A Reforma Tributária vai mexer com a rotina de todas as empresas, e quisemos começar por um tema que faz diferença no caixa de quem compra, vende e decide.” Marcelo Rezende, fundador e diretor da DIAFER.

A DIAFER CONECTA terá novos encontros com temas de gestão e negócios. A programação será divulgada pelo Instagram @diaferconecta.

SOBRE A DIAFER

Fundada em 1989 em Itapeva (SP), a DIAFER é referência em ferramentas, EPIs e equipamentos para empresas e profissionais da indústria, do agronegócio, da construção civil e da metalmecânica. Com lojas no Sudoeste Paulista e no Norte do Paraná, além de centro de distribuição e atendimento B2B, atua com o propósito de ajudar seus clientes a trabalharem com mais produtividade, praticidade e segurança.

SOBRE A DIAFER CONECTA

Plataforma de conteúdo e relacionamento B2B realizada pela DIAFER, que reúne empresários e profissionais da região em torno de temas práticos de gestão e negócios. Instagram: @diaferconecta.