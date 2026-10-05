Candidatos de direita dominam votação em Itapeva nas eleições de 2026

Os resultados das eleições de 2026 mostram a predominância de candidatos de direita na votação em Itapeva. Os principais nomes desse campo político lideraram as disputas para presidente, governador e Senado, além de registrarem votações expressivas para deputado federal e estadual.

Na disputa pela Presidência da República, no segundo turno, Flávio Bolsonaro recebeu 30.581 votos (62,04%) em Itapeva, enquanto Lula somou 15.240 votos (30,92%).

Para o Governo de São Paulo, a vantagem foi ainda maior. Tarcísio de Freitas, eleito no primeiro turno, obteve 33.864 votos (73,62%) no município. Fernando Haddad recebeu 11.932 votos (25,94%).

A preferência também se refletiu na disputa pelo Senado. Guilherme Derrite, eleito, foi o candidato mais votado em Itapeva, com 31.201 votos (36,45%). Na sequência, André do Prado, também eleito, recebeu 29.748 votos (34,75%).

Entre os demais candidatos ao Senado, Simone Tebet conquistou 12.053 votos (14,08%), enquanto Marina Silva recebeu 11.026 votos (12,88%).

Na disputa para deputado federal, o destaque entre os candidatos ligados à direita foi Lucas Pavanato, que recebeu 5.769 votos em Itapeva.

Já para deputado estadual, Eduarda Campopiano obteve 2.737 votos no município. A fotografia que ilustra esta matéria foi publicada por Eduarda Campopiano em suas redes sociais.