Homem é preso após disparos de arma de fogo em Buri

Um homem foi preso em flagrante na noite de sábado (18), no Jardim Brasil, em Buri (SP), por posse ilegal e disparo de arma de fogo.

De acordo com a Guarda Civil Municipal (GCM), a equipe foi acionada para atender uma ocorrência de desentendimento na Rua Tocantins. No local, os agentes encontraram um grupo envolvido em uma briga, que foi rapidamente controlada.

Durante a ação, testemunhas relataram que um dos envolvidos havia efetuado disparos de arma de fogo e, em seguida, escondido a arma em uma residência. Apesar dos tiros, ninguém ficou ferido.

Os guardas localizaram o imóvel indicado e encontraram uma espingarda calibre 20, de cano único, além de um estojo de munição já deflagrada, que estava na via pública em frente à casa. A arma não possuía numeração nem identificação de marca.

O suspeito assumiu a posse da arma e informou não possuir documentação legal. Ele foi conduzido ao plantão policial em Itapeva (SP), onde permaneceu à disposição da Justiça.

A arma e a munição foram apreendidas e encaminhadas para perícia.

(Com informações dos portais G1 Itapetininga e Buri Conectado)