DNJ 2026 reúne jovens em dois dias de fé, música e integração

O Dia Nacional da Juventude (DNJ) 2026 foi realizado nos dias 21 e 22 de novembro, reunindo jovens de diferentes comunidades em dois dias de atividades religiosas, apresentações musicais e momentos de convivência. O encontro foi promovido pelo Setor Juventude da Diocese de Itapeva, no Estádio Municipal Dr. José Sidney da Cunha, conhecido como EloSport, em Capão Bonito.

A programação começou na noite de sábado, com acolhida dos participantes, Santa Missa, pregação, Adoração ao Santíssimo Sacramento e apresentação da Banda Tehillah Casa.

No domingo, as atividades tiveram continuidade com a Santa Missa, celebrada por Dom Eduardo Malaspina, bispo da Diocese de Itapeva. O dia também contou com Adoração ao Santíssimo Sacramento, pregação, apresentação da Fraternidade São João Paulo II e a tradicional Festa das Cores, que marcou o encerramento do encontro.

A organização do DNJ 2026 ficou a cargo do Setor Juventude da Diocese de Itapeva, com apoio da Prefeitura de Capão Bonito, que destinou recursos municipais para a estrutura de palco, som e iluminação. O evento também contou com emendas impositivas dos vereadores Célio de Melo, Nino Nunes e Neto Tallarico.

O encontro integrou a Semana Municipal da Juventude 2026, instituída pela Lei Municipal nº 5.717, de 12 de março de 2026.

Durante os dois dias, o DNJ proporcionou momentos de espiritualidade, partilha e integração, reunindo jovens em uma programação voltada à fé, à música e ao fortalecimento dos vínculos entre as comunidades.