Santa Casa de Itapeva pede doações de leite materno para atender bebês da UTI Neonatal

A Santa Casa de Misericórdia de Itapeva está com o estoque de leite materno baixo e faz um apelo às mães para ampliar as doações destinadas aos bebês internados na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Neonatal.

De acordo com o comunicado divulgado pela instituição, o leite materno é fundamental para a nutrição e o desenvolvimento dos recém-nascidos, especialmente daqueles que precisam de cuidados intensivos. A doação contribui para garantir o atendimento às necessidades dos pequenos pacientes.

As mães interessadas em doar podem comparecer à Santa Casa de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h30. A entrada deve ser feita pela portaria da Maternidade.

A instituição também pede que a campanha seja compartilhada para alcançar mais possíveis doadoras e reforça a importância da solidariedade para manter o abastecimento do leite materno destinado aos bebês hospitalizados.